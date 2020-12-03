بالصورة: بعد أزمة تعذيب الثعالب… تحرك ضد ريهام سعيد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 ديسمبر 2020 04:13 مساءً - منذ 46 دقيقة

بعدما أثارت المذيعة ريهام سعيد، حالة من الانتقادات والغضب عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب عرض ثاني حلقة من برنامجها “صبايا الخير”، والتي قامت خلالها برحلة برية لاصطياد الذئاب والثعالب، قال مصدر مسؤول في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر إن ريهام سعيد، مقدمة برنامج “صبايا الخير” على قناة “النهار”، عرضت مشاهد “تؤذي الإنسان” خلال ثاني حلقاتها.

وأضاف المصدر، لجريدة “الوطن”، أن المجلس لم يتلق شكاوى رسمية حتى الآن ضد ما جاء بالحلقة، لكنه كشف أن لجنة الرصد بالمجلس سترصد ما تم عرضه وتفريغه لبيان ما ورد فيه من مخالفات تستوجب التحقيق.

ريهام سعيد

وأوضح أنه لا يوجد “كود” خاص بالتعامل الإعلامي مع الحيوانات، لكن ما تم عرضه قد يندرج تحت بند “إيذاء مشاعر الإنسان”.

وظهرت سعيد خلال البرنامج وهي ترصد كيف يتم اصطياد الذئاب والثعالب وربطها بطريقة محددة منعا للهرب، ما تسبب في موجة غضب ضدها، وطالب البعض المجلس الأعلى للإعلام بالتدخل.