شكرا لقرائتكم خبر عن مها الصغير تشكر أشرف عبد الباقى على دعمها قبل تقديمها مهرجان القاهرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الإعلامية مها الصغير فيديو من كواليس حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في دورته الـ42، موجهة الشكر للنجم أشرف عبد الباقي لدعمها وتشجيعها قبل تقديمها للحفل، حيث طالبها أن تتحدث بتلقائية، وعلقت مها الصغير علي الفيديو قائلة: "أتمنى أن يكون لدينا دائمًا أشخاص جميلون لتحفيزنا وتعليمنا.. أشرف عبد الباقي شكرًا لك".



مها الصغير واشرف عبد الباقي

كما نشرت مها الصغير صورة لها مع النجم تامر حسني، معلقة عليها :"شكراً لكم جميعاً على جعل هذا الأمر ممكناً ... شكراً لأجمل فريق عمل معكم جميعاً للمرة الأولى ، على أمل العمل معكم جميعاً مرة أخرى ... تعلمت الكثير من الجميع ... لقد كان حقًا شرف لي".



مها الصغير وتامر حسني

يذكر أن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدورته الـ42 أقيم أمس بدار الأوبرا المصرية، وحصلت الفنانة منى زكي على جائزة فاتن حمامة للتميز، تقديراً لأعمالها الفنية وشهد المهرجان أيضاً تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد في حفل الافتتاح، والذى حصل على جائزة الهرم الذهبي التقديرية، كما كرم المخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، وحضر العديد من الفنانين مهرجان أمس، أبرزهم الفنانة بشرى وآسر ياسين وغيرهم من النجوم والنجمات.

وشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان حتي يوم 10 ديسمبر الجاري، والفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى فى السينما لمخرجه الكاتب الروائى والمسرحى الفرنسى فلوريان زيلر، والذى تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذى كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه Dangerous Liaisons "علاقات خطرة".