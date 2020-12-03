شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد عمرو الليثى مع السقا فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط كوكبة من نجوم السينما المصرية والعربية، حضر الممثل الشاب محمد عمرو الليثى نجل الإعلامى الشهير وحفيد السيناريست والمنتج الكبير ممدوح الليثى، حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ " 42" ، معربا عن سعادته بانطلاق الدورة الحالية للمهرجان فى ظل التحديات الراهنة والتى تتمثل فى فيروس كورونا متمنياً كل النجاح لإدارة المهرجان.

على جانب آخر يشارك محمد عمرو الليثى فى مسلسل "اللعبة" الجزء الثاني وقد شارك في العديد من المسلسلات الدرامية ومنها مسلسل " عمر ودياب" مع نجمى الكوميديا علي ربيع ومصطفي خاطر ، وأيضا مشاركته بمسلسل اللعبة الجزء الاول مع النجوم هشام ماجد و شيكو الجزء الاول اخراج المخرج معتز التوني، كما شارك في أعمال فيلم جحيم في الهند و مسلسل خفه يد و مسلسل كابتن أنوش.

وشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى عرض فيلم "الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان حتي يوم 10 ديسمبر الجاري، والفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى فى السينما لمخرجه الكاتب الروائى والمسرحى الفرنسى فلوريان زيلر، والذى تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذى كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه Dangerous Liaisons "علاقات خطرة".



السقا ومحمد عمرو الليثى السقا ومحمد عمرو الليثى