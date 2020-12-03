شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا فى جلسة تصوير بالأحمر على هامش مهرجان القاهرة السينمائى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت النجمة الكبيرة يسرا لجلسة تصوير جديدة لها على هامش مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى افتتاح دورته الـ42، وظهرت بها ترتدى فستانا أحمر من تصميم مصمم الأزياء اللبنانى جورج حبيقة، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام" مصحوبة بتعليق "خلف الكواليس أثناء الاستعداد لحفل افتتاح الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي"، وبتوقيع المصور "جيمو" حيث لاقت إعجاب عدد كبير من نجمات الفن، فعلقت الفنانة إيمان العاصي قائلة "ملكة"، بينما كتبت بشرى "رائعة"، وعلقت جومانة مراد "بحبك".



يسرا

وكان حفل افتتاح مهرجان القاهرة قد شهد عرض فيلم "الأب The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان حتي يوم 10 ديسمبر الجاري، والفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى فى السينما لمخرجه الكاتب الروائى والمسرحى الفرنسى فلوريان زيلر، والذى تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذى كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه Dangerous Liaisons "علاقات خطرة".



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وتنطلق في السادسة من مساء اليوم الخميس أول عروض السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي، بفيلم "غزة مونامور" إخراج عرب ناصر، في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو الفيلم الذي اختارته فلسطين لتمثيلها في منافسات أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، وكان عرضه الأول في مسابقة آفاق بمهرجان فينيسيا، قبل أن يحصل على جائزة NETPAC كأفضل فيلم آسيوي في مهرجان تورنتو.

الفيلم الذي ينافس في المسابقة الدولية للدورة 42 يعرض بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، تدور أحداث الفيلم حول عيسى بائع السمك الستيني، الذي يقع في حب سهام الأرملة جارته في السوق، لكن قبل أن يصرح لها بحبه يعثر على تمثال لأفروديت في البحر يعطل قصة حبه ويدخله في مواقف غير متوقعة.