درة عن مهرجان القاهرة: عندما أحضره أشعر بحب السينما.. صور

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شكرا لقرائتكم خبر عن درة عن مهرجان القاهرة: عندما أحضره أشعر بحب السينما.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة درة عن سعادتها بحضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في افتتاح دورته الـ42، مؤكدة أنه سيظل دائما من المهرجانات المفضلة لها، ونشرت مجموعة صور لها علي السجادة الحمراء قبل حفل الافتتاح، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها قائلة: "ويظل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دائما متميّز، هذا المهرجان العريق والذى عندما أحضره كل سنة أشعر بحب السينما والاعتزاز بالإنتماء لها".
من ناحية أخرى أعربت الفنانة التونسية درة عن سعادتها بالمشاركة في فيلم "الكاهن"، المقرر انطلاقه الشهر المقبل، معتبرة أنها محظوظة بهذه التجربة وتحمست لها لأنها تقدم فيه شخصية حقيقية مختلفة عن أدوارها السابقة، قائلة إنها تعقد جلسات عمل مع الجهة المنتجة وصناع الفيلم لوضع خطة نهائية لموعد انطلاق التصوير الشهر المقبل مع اتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأشارت إلى أنها لم تستغرق وقتا طويلا للموافقة على شخصيتها بعدما وجدت الدور مركبا وفيه تناقضات كبيرة، متمنية أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.
ويشارك في بطولة الفيلم الفنان الكبير حسين فهمى، وفتحي عبدالوهاب، ومحمد ممدوح، وفاطمة كمال، والفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبولبن.
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