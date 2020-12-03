فن ومشاهير

درة عن مهرجان القاهرة: عندما أحضره أشعر بحب السينما.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة درة عن سعادتها بحضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في افتتاح دورته الـ42، مؤكدة أنه سيظل دائما من المهرجانات المفضلة لها، ونشرت مجموعة صور لها علي السجادة الحمراء قبل حفل الافتتاح، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها قائلة: "ويظل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دائما متميّز، هذا المهرجان العريق والذى عندما أحضره كل سنة أشعر بحب السينما والاعتزاز بالإنتماء لها".

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من ناحية أخرى أعربت الفنانة التونسية درة عن سعادتها بالمشاركة في فيلم "الكاهن"، المقرر انطلاقه الشهر المقبل، معتبرة أنها محظوظة بهذه التجربة وتحمست لها لأنها تقدم فيه شخصية حقيقية مختلفة عن أدوارها السابقة، قائلة إنها تعقد جلسات عمل مع الجهة المنتجة وصناع الفيلم لوضع خطة نهائية لموعد انطلاق التصوير الشهر المقبل مع اتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة للحد من انتشار فيروس .

 

وأضافت أن أحداث الفيلم مشوقة، مؤكدة أنها لا تريد حرق شخصيتها في الفيلم لكنها ستكون مفاجأة للجمهور، لافتة إلى أن عقد جلسات عمل قبل انطلاق التصوير ودراسة تفاصيل الشخصية، هو أمر مهم للغاية حيث يعطى الممثل ثقة فى التعامل مع الدورطوال الوقت خاصة أن الفيلم ينتمي إلى نوعية أعمال الرعب في إطار أفلام الحركة (أكشن).

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وأشارت إلى أنها لم تستغرق وقتا طويلا للموافقة على شخصيتها بعدما وجدت الدور مركبا وفيه تناقضات كبيرة، متمنية أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.

ويشارك في بطولة الفيلم الفنان الكبير حسين فهمى، وفتحي عبدالوهاب، ومحمد ممدوح، وفاطمة كمال، والفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبولبن.

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