هكذا روجت كيم كارداشيان لعلامتها KKW

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

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كما عادتها في اختيار المواقف التي تشد الأنظار وتستدير لها الرؤوس، اختارت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان أن تروج لعلامتها الجديدة من مستحضرات التجميل KKW Beauty عبر ارتداء فستان مثير مطبوع عليه صورتها.

ونشرت كارداشيان عبر حسابها الخاص على انستغرام مجموعة من الصور بوضعيات مختلفة وهي تستعرض جسدها. والملفت للنظر هو أن الفستان طبع عليه وجهها وبقصة مائلة من الأمام، واتخذت كيم وضعيات عدة للتصوير وهي تضحك وتميل جسدها الذي جاء على شكل ساعة رملية.

وجاءت جلسة التصوير للترويج لمجموعتها الجديدة من خط KKW Beauty والذي أصدرته في أكتوبر في عيد ميلادها.

وعلّقت النجمة البالغة من العمر 40 عاماً على الصورة: "التقاط الصور لمجموعة عيد ميلادي لقد أحببت هذا اليوم جداً"، وأضافت: "لقد كانت غرفتي مليئة باللون الأورجواني في ذلك اليوم حيث أن هذا اللون المفضّل بالنسبة لي ولهذا أردت ان تحتوي مجموعة عيد ميلادي عليه".