شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لقطات طريفة من افتتاح مهرجان القاهرة.. أبرزها دعابة تامر للسقا بعد الصلح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى أمس الأربعاء دورته الـ42، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، لكن لم يخل حفل الافتتاح من العديد من اللقطات الطريفة، والتى بدأها النجم أشرف عبد الباقى وتقديمه المختلفة للحفل، والذى فاجأ بها النجم تامر حسنى بطلبه له لصعوده على المسرح، وعندما سأل عبد الباقى تامر عن سر غيابه عن المهرجانات، قال له إنه كان فى خناقات مع أحمد السقا على الفضائيات، وهو ما دفع تامر حسنى ينزل إلى أحمد السقا ويحتضنه ويتصالحان.

ومن اللقطات الطريفة التى صنعتها الصدفة، ظهور النجم أحمد حلمى بنفس لون بدلة الفنان الشاب حسن أبو الروس، والذى نشر فيديو يجمعهما عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق أبو الروس علي الفيديو "أحمد حلمى لابس زيى، إحنا كده ديماً كل مهرجان، ويرد حلمى قائلا "حتى نفس لون الوردة.. أنا لابسها عشان لون فستان مراتى أنت لابسها ليه".

كما داعبت الفنانة لبلبة الحضور على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته 42، بعد خلعها الجاكيت التى كانت ترتديه قائلة: "حد يلقف الجاكيت الجو حر".

كما التقطت عدسات المصورين على السجادة الحمراء، لمهرجان القاهرة السينمائي، لقطة طريفة للفنان آسر ياسين، الذى قفز للأعلى وهو ممسكاً بالخوذة الخاصة بالدراجة النارية التى وصل بها الى دار الأوبرا لحضور افتتاح الدورة الـ 42.

وظهر ياسين وهو يرتدي ملابس ركاب الدراجات النارية الشهيرة والتي جاءت عبارة عن جاكيت جلد باللون الأسود وبنطلون جينيز باللون الأسود، وسرعان ما قفز للأعلى بشكل مفاجئ من أجل التقاط صورة مختلفة في المهرجان.

أما الفنانة أروى جودة طالبت إحدى منظمات المهرجان بمساعدتها فى فرد فستانها والذى تعثرت به أثناء سيرها على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى، قائلة: "ممكن حد يفردلى ديل الفستان".

وشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان حتي يوم 10 ديسمبر الجاري، والفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى فى السينما لمخرجه الكاتب الروائى والمسرحى الفرنسى فلوريان زيلر، والذى تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذى كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه Dangerous Liaisons "علاقات خطرة".