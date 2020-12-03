شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت نور الدين الأكثر بحثاً على جوجل بعد ظهورها فى مهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت المرشدة السياحية بسنت نور الدين، أحد مشاهير السوشيال ميديا، وطليقة المنتج معز مسعود قائمة الأكثر بحثاً عبر محرك البحث جوجل، وذلك عقب تواجدها فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى بدورته الـ42، والذى أقيم أمس فى دار الأوبرا المصرية، وظهرت بسنت بإطلالة بسيطة بعيدة عن فساتين السهرة، وأطلت على السجادة الحمراء لتفلت الأنظار بحضورها لمهرجان فنى.





وقالت بسنت عبر صفحتها "فيس بوك"، : "أنا وقفت على الريد كاربت .. أول مرة أكون ضيفة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ42 .. حدث سعيدة جدا بمشاركتي فيه لأول مرة كواجهة للسياحة وفي مكان ثقافي وسياحي عريق في دار الأوبرا المصرية .. التنظيم كان جميل والأجواء مبهجة جدا".

وتابعت بسنت: "مهرجان القاهرة السينمائى ما هو إلا رسالة فنية بتساعد على تنشيط السياحة بوجود مشاركات اجنبية وعربية بأعمال محترمة .. فرصة لتنشيط السياحة ولتبادل كبير للثقافات في بلدنا العظيم مصر .. شكرا رئيس المهرجان محمد حفظي وشكرا د.إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة".

وانطلق مساء أمس الأربعاء حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 بدار الأوبرا المصرية، ويكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.