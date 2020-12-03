شكرا لقرائتكم خبر عن جورج كلونى يروج لأحدث أفلامه The midnight sky بعد غياب 4 سنوات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الممثل جورج كلونى على الترويج لأحدث أفلامه السينمائية، والذى يعود به بعد غياب دام 4 سنوات، حيث ظهر وفقاً لموقع ديلى ميل أثناء اتجاهه إلى مركز El Capitan للترفيه فى هوليوود، وذلك بهدف تصوير لايف يتحدث فيه عن فيلمه القادم the midnight sky الذى سيتم طرحه فى وقت قريب.



جورج كلونى أثناء ترويجه للفيلم

كما ظهر كلونى ملتزما بالقواعد الاحترازية من فيروس كورونا بارتداء الماسك الذى لم يخلعه نهائياً، وذلك بعد تفشى فيروس كورونا بصورة كبيرة، حيث تسبب فى وفاة أكثر من ألفين شخص داخل هوليود مؤخراً مثلما ذكر تقرير الديلي ميل إلا أن ذلك لم يمعه من مواصلة الترويج لفيلمه القادم.



جورج كلونى

من ناحية أخرى سبق وكشف النجم الأمريكى جورج كلونى سر احتفاظه بتسريحة شعره المفضلة، رغم إغلاق صالونات الحلاقة ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية مثلها كباقى البلاد لمكافحة فيروس كورونا، مؤكدا أنه يقص شعره بنفسه بواسطة جهاز يعود للثمانينيات يشبه آلة حلاقة شفاطة، قائلا: "أقص شعرى بنفسى منذ الـ 35 من العمر.. وشعرى كالقش يسهل قصه ولا مجال للخطأ"، وذلك خلال لقائه مع CBS Sunday Morning on Sunday.

وأضاف كلونى أنه استثمر منذ زمن بعيد في جهاز "فلووبي" وهى آلة لقص الشعر مرفقة بشفاطة، حقّقت رواجا واسعا فى الثمانينيات عبر المبيعات التليفزيونية في الولايات المتحدة، قائلا: "ما زلت أحتفظ بالجهاز ولا يستغرق قص شعرى أكثر من دقيقتين".

وأجرى كلونى هذه المقابلة في إطار الحملة الترويجية لفيلمه الجديد "ذى ميدنايت سكاي"، كما غرد طاقم إنتاج الفيلم معلقا على تصريحات كلونى "لا يمكننا لا أن نؤكد ولا أن ننفى استخدام جهاز فلووبى في موقع التصوير".