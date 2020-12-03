شكرا لقرائتكم خبر عن ‎أحلى كابل.. سيلفى أحمد حلمى ومنى زكى بالكمامات فى افتتاح مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الحساب الرسمى لمهرجان القاهرة السينمائى عبر موقع "إنستجرام"، صورة سيلفى التقطها النجم أحمد حلمى مع زوجته النجمة منى زكى ظهرا خلالها يرتديان الكمامات الواقية، على هامش مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ42، والتى تم تكريمها بها بجائزة الفنانة فاتن حمامة، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدين أنهما يمثلان الثنائى المثالى فى الوسط الفنى، وذلك بعد ظهورهما برفقة ابنتهما الكبرى لى لى، التى حضرت لأول مرة على السجادة الحمراء لحضر تكريم والدتها.

أحمد حلمي ومني زكي

وتصدر اسم منى زكى مواقع التواصل الاجتماعى لكن ليس بسبب التكريم فقط، بل المشاعر التى ظهرت عليها خلال وبعد التكريم والتى كانت مخلوطة بالفرحة والمسئولية والامتنان لرفيق مشوارها زوجها أحمد حلمى، والذى رد عليها أثناء التكريم بنظرات لا توصف، حملت مدى امتنانه وفرحته بهذا التكريم المشرف.

وحرصت النجمة منى زكى على توجيه الشكر للقائمين على مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ42، وقالت بعد تكريمها فى المهرجان بجائزة فاتن حمامة: "شرف كبير أوى أوى إنى اتكرم النهاردة فى أهم مهرجان فى بلدى، النهاردة واقفة على المسرح وبشكركم أوى".

وأضافت منى زكى فى فيديو نشرته إنجى على، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام: "تكريمى باسم سيدة الشاشة العربية ده حاجة كبيرة بالنسبالى، تشرفت إنى كلمتها قبل كدة في التليفون وعمرى ما سمعت صوت بالرقى ده، والحلاوة دى، وكمان تكريمى فى الدروة اللى فيها وحيد حامد، دا شرف مش عادى".