شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى ميلاد مديحة يسرى.. أسرار ورجال فى حياة سمراء النيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النجمة السمراء أو سمراء النيل كما أطلق عليها النقاد قدمت عددا كبيرا من الأعمال، ما بين الكوميدى والتراجيدى، وصنفت كأجمل واحدة من نساء العالم، تلك الفنانة التى ولدت فى مثل هذا اليوم فى 3 ديسمبر من عام 1919، وتعتبر من أشهر النجمات فى تاريخ السينما المصرية، وقدمت العديد من الأدوار، وعن حياتها الخاصة فكان بها عدد من الرجال الذين أثروا فى حياتها ومسيرتها بشكل عام.

في حياة النجمة الكبيرة زيجات وأسرار، لا يعرف عنها الكثير من محبيها الأولى كانت من المطرب محمد أمين، واستمرت الزيجة 4 سنوات.

وبعدها تزوجت الفنان الكبير والإذاعي أحمد سالم، عام 1946، لكن الزيجة لم تستمر سوى 3 سنوات، إذ رحل عام 1949.

بعدها تزوجت من النجم محمد فوزي، وتعتبر هذه الزيجة هي الأشهر، فقد كونا وقتها ثنائيا فنيا، أثمر عن عدة أعمال، وبعد عدة سنوات انفصلا، وكانت هذه الزيجة قد أثمرت عن ابنها الوحيد "عمرو" الذي رحل في حادث سيارة.

وطلقت منه بعد زواج دام 10 أعوام، لكن استمرت صداقتهما ولم تتأثر بالانفصال، ووقفت إلى جواره فى محنة تأميم شركته وإصابته بالمرض، وكانت تزوره حتى آخر أيام حياته، وتعرضت لصدمة قوية عندما توفي.

وصرح عملاق الأدب العربى عباس محمود العقاد، أنه استوحى رواية سارة من قصته معها بعد أن عشقها لمدى معرفته بها، وتقديره لموهبتها الخاصة في التمثيل.

وقيل أيضًا أن الشاعر عبد المنعم السباعي كان يحبها كثيرًا ويقدرها، وكتب فيها قصيدة "أروح لمين" التى قامت بغنائها أم كلثوم.

وآخر زيجاتها كانت من من الشيخ إبراهيم سلامة الراضى، شيخ مشايخ الحامدية الشاذلية الصوفية، وانفصلت عنه بعد عودته لزوجته.

وللراحلة الكبيرة عددا من الأعمال المهمة أبرزها "لحن الخلود"، "لا تسألني من أنا"، "ياسمين"، "أمير الانتقام"، كما أنتجت عددا من الأعمال منها "الحلوة عزيزة"، "السيرك"، "صغيرة على الحب".

ورحلت النجمة الكبيرة عن عالمنا يوم 30 مايو، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 97 عاما، كما أنها شاركت فى العديد من الأفلام التى اقترب عددها من 90 فيلمًا، وكانت علامات فارقة فى تاريخ السينما، بسبب تجسيدها المستمر لدور المدافعة عن حقوق المرأة.











