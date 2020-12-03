شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد سمراء النيل.. صور نادرة للفنانة مديحة يسرى بالحجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة مديحة يسرى، أو كما تلقب بـ"سمراء النيل"، فهى من مواليد مثل هذا اليوم 3 ديسمبر عام 1921، وتعد ضمن أبرز نجمات السينما المصرية فى فترة الأربعينيات والخمسينيات، بعد أن تفوقت على نفسها وأظهرت براعتها واتقانها فى أداء الأدوار المختلفة والمتنوعة فى السينما والأعمال الفنية الأخرى، واستطاعت أن تتربع فى قلوب محبيها بسبب جمالها وهدوئها وطيبتها التى كانت تظهر من خلال أدوارها فى السينما المصرية.

وفى ذكرى ميلادها، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى صورة نادرة للفنانة مديحة يسرى، وهى ترتدى الحجاب، وتحرص على تلاوة القرآن، ويبدو أن هذه الصورة التقطت لها فى أحد أيام شهر رمضان.



مديحة يسرى

يذكر أن مديحة يسرى اكتشفها المخرج محمد كريم وكان أول ظهور لها مع محمد عبد الوهاب فى فيلم "ممنوع الحب"، عام 1940 كصاحبة وجه مبتسم، واختيرت واحدة من بين أجمل عشر نساء فى العالم خلال حقبة الأربعينيات، ودخلت مديحة يسرى مجال التمثيل فى عام 1940 من خلال فيلم "ممنوع الحب" ورحلت سمراء النيل عن عالمنا شهر مايو عام 2018 بعد صراع طويل مع المرض.



الفنانة مديحة يسري



سمراء النيل

تمتلك مديحة يسرى رصيدًا فنيًا يتخطى المائة عمل فنى، ما بين أفلام سينمائية أشهرها "أحلام الشباب، شهر العسل، الأشقياء، لا تسألني من أنا، الصبر في الملاحات، الرقص مع الشيطان"، و"أرض الأحلام"، ومسلسلات تليفزيونية منها: "هوانم جاردن سيتي، طائر فى العنق، قلبي يناديك".