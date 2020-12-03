بعد الصلح| تفاصيل "خناقة" تامر حسني وأحمد السقا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"كنت بتخانق أنا والسقا على الفضائيات"، بتلك الكلمات رد الفنان تامر حسني على سؤال الفنان أشرف عبدالباقي في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مساء أمس، قبل أن يبادر باحتضان الفنان أحمد السقا وسط تصفيق الحضور لهما.

وبدأت تفاصيل "الخناقة" عقب ظهور الفنان أحمد السقا في أولى حلقات برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، إذ سألته: "امتى آخر مرة كنت فاكر إن حد أخوك وطلع مش أخوك؟"، وأجاب السقا: "إنتِ عارفة إني بتكسف ومش هقول، لكن المرة دي هقول، أنا في حد زعلان منه وحتى الآن مقولتلوش، أنا زعلان من تامر حسني، أنا بحب تامر جدًا، ولو مش بحبه مش هزعل منه".

وتابع السقا: "هو كلمني في فيلم الفلوس، وقالي إنه عايزني أعمل معاه مشهد، فرديت المجاملة بتاعة "ولد الغلابة"، فوجئت إن الفيلم نزل إنه بطولة تامر وأحمد السقا وصورة معاه على الأفيش، كلمته قلتله إيه اللي بيحصل ده؟، مرة قالي دول فانز، ومرة قال دول الشركة المنتجة... وده أثر عليَّ جدًا".

واختتم بالقول: "لو تامر قابلني وقال لي كلمتين هاسامحه، الموقف أثر فيا جدًا.. مشاكلك كترت يا تامر".

ومن جانبه، رد الفنان تامر حسني عبر صفحاته بمواقع التواصل وكتب: "حبيبي وأخويا وصديق العمر ونجم الدنيا كلها أحمد السقا.. كنت أتمنى إنك تكلمني بيني وبينك، ولو كنت زعلان من أي حاجة أو فاهم أي حاجة غلط؛ لأن الحاجات دي لا يمكن تفوتك، وأنا كنت أتمنى مكتبش الكلام دا هنا، بس عشان بعد كلامك في التليفزيون، الجمهور الكريم بقى ليه حق إنه يفهم الصح".

وأضاف: "عشان أفكرك بس، أنت كلمتني وقلت لي فيه خبر في موقع، وعليه صورة افتراضية للفيلم، وكاتبين إنك بطل في الفيلم، وأنا رديت عليك إن دي اجتهادات صحفية والصورة من تصميم محبين اللي أكيد فرحوا بالخبر إننا مع بعض، حتى أنا مقولتش إن دي الشركة المنتجة؛ لأنها شركة كبيرة، ولا يمكن تعمل كدا؛ لأن الفيلم متباع للخارج والداخل باسم أخوك تامر حسنى، ونزل والناس كلها شافته، وأنت مش فيه ولا فيه اسمك، كل الأبطال طالعين مرسومين، ومعرفش زعلك من إيه الحقيقة؟، كان ممكن تزعل لو الكلام دا نزل على صفحتي أو صفحة الشركة المنتجة".

وأكمل تامر: "أنا شرحتلك دا من سنة واتكلمنا بعدها، مرة عيدت عليك في عيد ميلادك، والتانية بخصوص برنامجك، ولو كنت لسه زعلان كنت هتقولي ساعتها، الفيلم بقاله سنة يا أحمد، أنت حبيبي يا أحمد وصديق عمر، عشان كدا أنا اللي مش هزعل منك، معلش طولت في الكلام؛ لأن برضو زعلك يعز عليا".

وعاد الفنان أحمد السقا، ونشر رسالة عبر صفحاته بمواقع التواصل، وقدم به اعتذارًا للفنان تامر حسني، وكتب: "رسالة إلى صديق عزيز.. صديقي وأخي العزيز تامر حسني.. أنت عارف اللي بيني وبينك عيش وملح وحاجات كتير".

وأضاف: "قد أكون أخطأت في حديثي عن الموضوع على الهواء، لكن يعلم الله كم كنت مجروحًا، وكم كنت حزينًا.. لو أنا زعلت شوية وأنت شوية نبقى خالصين يا عم.. اللي بينا كتير وحقك عليَّ... وميعادنا الحفلة اللي جاية».