ريهام عبدالغفور: "منى زكي سبب رئيسي إني أحب التمثيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأت الفنانة ريهام عبدالغفور، صديقتها الفنانة منى زكي، على تكريمها أمس في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.

ونشرت "ريهام" صورة تجمعها بمنى، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "فرحانة جدا بتكريم زميلتي وصاحبتي وحبيبتي منى زكي، اللي كانت سبب رئيسي إني أحب التمثيل، بحبك يا منى".

وافتتحت الدورة الـ 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء أمس الأربعاء بدار الأوبرا المصرية، بحضور كوكبة من نجوم الفن.

ومن أبرز نجوم حفل الافتتاح ليلى علوي، إلهام شاهين، يسرا، أحمد السقا، أشرف عبدالباقي، منى زكي، أحمد حلمي، تامر حسني، لبلبة، شيرين رضا، ياسمين صبري، شريف منير، درة، أروى جودة، أحمد الفيشاوي.

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