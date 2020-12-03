شريف منير:"سعيد بمشاركة هذا الكم من الأفلام المصرية بمهرجان القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال الفنان شريف منير، إنه سعيد بمشاركة أكثر من فيلم مصري بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42 .

وتابع منير، خلال تواجده بحفل افتتاح المهرجان: "شئ يسعدني جدًا مشاركة هذا الكم الكبير من الأفلام المصرية بالمهرجان، ما بين روائي وتسجيلي، والمهم دائمًا إن مصر تبقى موجودة بأعمال في المهرجانات، وحاجة جميلة إن المهرجان اللي بيجي بيكون متحضر له أفلام مصرية".

وأوضح: "بحرص على حضور حفل الافتتاح، لإني ببقى عايز أشوف زمايلي والناس، وبحضر ومش بحضر الختام، وأنا دايمًا بخاف من التجمعات، وبحاول ما بين الوقت والآخر حضور أفلام المشاركة بالمهرجان".

وأضاف: "الفن بوجه عام .. لا يحتاج لشرح، ولغة عالمية، وواصلة لكل الناس سواء المتعلم أو غير المتعلم".

أُفتتحت الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، يلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصًا على تقديم دورة ناجحة فنيًا، وآمنة صحيًا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يُقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، إلتزامًا بقرار مجلس الوزراء.

واختار المهرجان للافتتاح، الفيلم البريطاني الفرنسي "الأب ــ The Father" إخراج فلوريان زيلر، في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتوني هوبكنز الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.

وكرم المهرجان، في حفل الافتتاح، جائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.