تراند اليوم : "تعويض ضخم".. ضابط يلتقط صورًا "عارية" لعارضة أزياء من طائرة

حصلت عارضة أزياء ساحرة على تعويض بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني (268 ألف دولار) بعد أن قام ضابط بتصويرها من طائرة هليكوبتر وهي تستحم عارية في حديقتها.

وقالت تريسي ديكسون (54 عامًا) في دعوى قضائية، إن الشرطة انتهكت خصوصيتها وتسببت في حزنها برفضها الكشف عن عدد المرات التي تم التجسس عليها.



ورفعت ديكسون الدعوى بعد سجن الشرطي السابق أدريان بوجمور، (53 عامًا)، لمدة عام في عام 2017.

واعترف الشرطي بأربع تهم تتعلق بسوء السلوك في منصب عام باستخدام مروحية شرطة جنوب يوركشاير "للتجسس الجنسي"، بكاميرا قوية قادرة على قراءة لوحة أرقام من على بعد ميلين.

وقالت الشرطة، إنها توصلت إلى تسوية مع ديكسون لكنها رفضت الإفصاح عما إذا كانت قد دفعت لها كامل مبلغ 200 ألف جنيه إسترليني الذي كانت تطلبه.

وأضاف في بيان: "جميع الأطراف ملزمة بجدول السرية المتعلق بهذه الإجراءات. انتهت جميع الإجراءات الجنائية والمدنية والمتعلقة بسوء السلوك".

وقالت صحيفة "ديلي ميرور"، إنه يعتقد أن الشرطة وافقت على دفع التكاليف القانونية لديكسون مع نفقاتها.

قالت ديكسون سابقًا عن الشرطي: "إنه منحرف ممول من دافعي الضرائب". وأشارت إلى أنها ذهبت إلى نفس مدرسته في روثرهام وكانت قلقة من أنه "كان يراقبني سرًا ويلاحقني، ويتبعني منذ عقود".

وأضافت: "لم يعد لدي إيمان أو ثقة في الشرطة بعد الآن. لقد كان انتهاكًا كاملاً وصارخًا لخصوصيتي. أشعر بالغثيان لأعلم أن ذلك حدث"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميرور".

واستخدم بوجمور، الذي خدم في وحدة الدعم الجوي بشرطة جنوب يوركشاير، المروحية التي تبلغ تكلفتها مليوني جنيه إسترليني لتصوير زوجين يمارسان الجنس في فناء منزلهما، وزوجين آخرين عاريين.

ووصف الضابط السابق في المحكمة بأنه "مراقب جوي متأرجح ومهووس بالجنس". بينا تم تبرئة اثنين من الطيارين، واثنين من مراقبي الشرطة، بعد أن وجدا بأنهما غير مذنبين لسوء السلوك في مكتب عام.

وقالت الشرطة في بيان: "تلقى أحد الضباط تحذيرًا كتابيًا نهائيًا لخرقه معايير السلوك المهني فيما يتعلق بالواجبات والمسؤوليات"، بينما "تم تبرئة الشخص الثاني، الذي استقال من القوة قبل جلسة الاستماع، من سوء السلوك".

أضافت: "لم يكن الموظفان الآخران من موظفي شرطة جنوب يوركشاير، وبالتالي لم يخضعا لإجراءات سوء سلوك".