تفاصيل وموعد عرض بازار الساقية للكريسماس

تستعد ساقية عبدالمنعم الصاوي لتنظيم بازار للكريسماس لأول مرة بأكبر عدد من العارضين يومى الجمعة والسبت 4 و5 ديسمبر. ويشتمل اليومى على عروض موسيقية حية وسوق مفتوح وعروض فنية، ولأول مرة تقدم الساقية عرض عرائس ماريونت فى إطار فعاليات مهرجان الشوكولاته "كلمة من حرفين" بأربع لغات مختلفة على مدار اليومين "العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية". لغات مختلفة على مدار اليومين "العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية". تتعاون ساقية عبدالمنعم الصاوي هذا العام مع منظمة "سيف كيدز" فى إطار مشروعاتها لأمان الأطفال بتقديم مسرحية جديدة تمثل باكورة تعاون بين المنظمة والساقية يقدمها مسرح الساقية للعرائس بعنوان "كلمة من حرفين". الساقية للعرائس بعنوان "كلمة من حرفين". تتناول المسرحية قضية الاعتداء على الأطفال بإسلوب تربوى وترفيهى فى نفس الوقت بحيث تناسب الصغار والكبار ولا تكتفى بطرحها فقط وإنما تقدم لها الحلول العملية. المسرحية من تأليف وإخراج محمد عبدالمنعم الصاوى، أما سيف كيدز فقامت بتقديم المحتوى العلمي للمسرحية وفقًا لأحدث الدراسات العلمية والخبرات المجتمعية التى جمعتها خلال العشرة سنوات الماضية.

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