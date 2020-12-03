الليلة.. انطلاق فعاليات ملتقي الأقصر الدولي للتصوير

تنطلق اليوم، الخميس، دورة إستثنائية من ملتقي الأقصر الدولي للتصوير (الدورة الثالثة عشر) والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر، ويستمر حتي الخميس 17 ديسمبر، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

قال الدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع الصندوق، أن هذه الدورة يشارك فيها ثمانية فنانين مصريين، بالاضافة الي فنانين من السودان والمملكة العربية السعودية، واثنى عشر من شباب ورشة العمل المصاحبة للملتقى.

وأضاف (عبد الوهاب) أن دورة هذا العام تلقي تحدياً كبيراً نظراً لظروف جائحة كورونا التي أثرت علي العديد من الأنشطة في

كل العالم وخاصة ذات الصبغة الدولية، وأن قطاع الصندوق يقوم بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية فى أنشطته، وذلك لإظهار أهمية قوة مصر الناعمة في تحقيق ريادتها الحضارية.

تتكون لجنة الملتقى العليا من : الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية رئيسا، وعضوية كل من الدكتور عماد أبو زيد- الأستاذ بكلية التربية الفنية جامعة حلوان قوميسيراً عاماً، الدكتورة صفية القباني- نقيب الفنانين التشكيليين، الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية،الدكتور عادل ثروت - الأستاذ

بكلية التربية الفنية - جامعة حلوان، الدكتورة جيهان فايزـ الأستاذ بكلية الفنون الجميلة- جامعة المنيا، دكتورة أمل نصر- الأستاذ بكلية الفنون الجميلة - جامعة الاسكندرية، دكتور صالح عبد المعطى- الأستاذ بكلية الفنون الجميلة – جامعة الأقصر ودكتور أحمد هنو -عميد كلية الفنون والتصميم بجامعة الجلالة .

يشارك في الدورة الـ 13 من الملتقي الفنانين: فيروز سمير، وليد قانوش، هانى رزق، وائل درويش، أحمد عبد الفتاح، محمد عيد، منال مبارك، أمانى موسى، ومن الفنانين العرب : عادل كبيدة (السودان) وسمير الدهام (السعودية).

كما يشارك من شباب الورشة: محمد خالد عمران، رانيا أبو العزم، أحمد الشافعى، أحمد النمر، دينا صموئيل، كمال عبد الجواد، سارة طنطاوى، أسماء جنيدى، نهلة درويش، أحمد مجدى، أمنية السيد، يارا حاتم شافعي.