الجمعة.. مقدمة إلى العصر الرومانتيكي بقصر المانسترلي

تنطلق ندوات الموسم الثاني بالمركز الدولي للفنون "بقصر المانسترلي" التابع – لقطاع صندوق التنمية الثقافية، يقوم المايسترو والمؤلف الموسيقى هشام جبر، مدير المركز بإلقاء سلسلة المحاضرات الشيقة عن الموسيقى العالمية، وذلك فى السابعة مساء الجمعة 4 ديسمبر 2020، من خلال محاضرة بعنوان "مقدمة إلى العصر الرومانتيكي".

يناقش "جبر" البدايات والمُقدمات التي سبقت

ومهدت إلى موسيقى العصر الرومانسي، وأهم المؤلفين الموسيقيين أصحاب الدور الرئيسي في النقلة الفنية بين الكلاسيكية والرومانتيكية، وكذلك أهم أشكال وأنماط وقوالب التأليف في تلك الفترة هل ظلت كما هي أم دخل عليها تطور جديد؟!، وقد ظهرت الحركة الرومانسية في نهاية القرن الثامن عشر في الفن والأدب.

حيث رفض الرومانسيون قيود التقليد الكلاسيكي؛ فالنسبة لهم، كانت الأصالة عظيمة الأهمية، كانوا يحتفون بما هو عاطفي وفطري، واتجهوا نحو الطبيعة للإلهام، ، وكان بيتهوفن هو نقطة التحول إلي الرومانتيكية برغم وجوده في العصر الكلاسيكي، مما جعل مُوسيقاه تتميز بالقوة والعاطفية الجياشة لذلك أصبح هو الرائد الرئيسي لما نسميه الآن الرومانسية المُوسيقية، وترك أثرًا كبيرًا على مُوسيقى القرن التاسع عشر.