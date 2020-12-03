ريهام سعيد تثير غضب محبي الحيوانات في أولى حلقات برنامجها "صبايا الخير"

اثارت الإعلامية ريهام سعيد غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي ومحبي الحيوانات في أولى حلقات برنامجها "صبايا الخير" على قناة النهار، بعد سنوات من إيقافه.

وعرض مساء أول أمس، الاثنين، أولى حلقات برنامج "صبايا الخير" بعد فترة طويلة من إيقافه، حيث ظهرت "ريهام" بتعذيب "ثعلب بري" مما أثار غضب الكثيرين من محبي الحيوانات ومن بينهم الإعلامية منى خليل والناشطة في مجال حقوق الحيوان.

وبمجرد نشر الصحفة الرسمية لبرنامج "صبايا الخير" مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" يشير إلى تعذيب "ثعلب بري" عن طريق كسر أرجله، وتكميم فمه بشريط لاصق، إنهالت عليها التعليقات من

نشطاء بحقوق الحيوان، ومجموعة من أصحاب الرفق بالحيوان مطالبين بإيقاف البرنامج، مما إضطرتها لحذف الفيديو من الصفحة الرسمية للبرنامج.

وعلقت الإعلامية منى خليل والناشطة بحقوق الحيوان عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، حيث كتبت: "بلاغ للمجلس الأعلى للإعلام .. هو ايه ده بالظبط .. بتعلموا الناس ايه".



وأضافت "منى": ايه الهدف الاعلامى من الكلام ده .. وازى حاجة بالمضمون ده تتذاع .. دموية وعنف وهمجية وتعذيب وعدم احترام لروح المهلوقات وصيد جائر وغير مقنن ".

ونستعرض لكم بعض المنشورات الغاضبة

وكانت قد انطلقت مساء الإثنين الماضي، أولى حلقات برنامج "صبايا الخير" للإعلامية ريهام سعيد، والمـذاع عبر شبكة تليفزيون النهار، في تمام الساعة الثامنة ونصف مساء.

بعض المعلومات عن فصيلة الثعالب البرية:.

تندرج فصيلة الثعالب البرية تحت شعبة الحبليات، التي تنتمي إلى المملكة الحيوانية، من ناحية الشكل فتشبه الكلاب كثيفة الذّيل ذات الحجم الصغير إلى المتوسط، وتعد الثّعالب حيوانات قارتة أي أن نظامها الغذائي متنوع للغاية، كما أنّها اجتماعيّة ومرنة والتي تصنف بالحيوانات مهددة الإنقراض.

وتعتبر فصيلة الثعالب البرية لها أهمية كبيرة في النّظم البيئيّة التي تعيش فيها، فهي تساعد على حماية المزارع من الآفات لأنّها تتغذى على الحشرات وتمنع زيادة أعدادها أكثر من اللازم، كما أنّها تساعد على نشر بذور النّباتات التي تتغذى عليها في أماكن متنوعة.