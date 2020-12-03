أموال في الشوارع.. لصوص ينفذون خطة غريبة للهرب من الشرطة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 ديسمبر 2020 01:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

في واقعة صادمة، ومثيرة للدهشة، نفذ لصوص عملية سطو مسلح ضخمة بمدينة كريسيوما بجنوب البرازيل .

أظهر مقطع فيديو أموالا ألقاها لصوص في الشارع، بعدما سطوا على بنك جنوبي البرازيل، مستخدمين أسلحة ومتفجرات، واحتجزوا رهائن.

وظهر في الفيديو الذي نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الأموال التي نثرها اللصوص لمساعدتهم على الهرب، إذ هرع كثيرون ممن كانوا في المكان لجمعها مما أدى إلى تزاحم وتعطيل سير ملاحقيهم.

واقتحم نحو 30 رجلا ليل الثلاثاء، مصرفا في مدينة كريسيوما بجنوب البرازيل، مستخدمين أسلحة ثقيلة ومتفجرات، وتبادلوا إطلاق النار مع الشرطة في عملية السطو التي وصفت بالضخمة.

وأثارت أعمال العنف هذه الذعر في مدينة كريسيوما التي يبلغ عدد سكانها 217 ألف نسمة، وتقع على بعد 200 كيلومترا جنوب فلوريانوبوليس، عاصمة ولاية سانتا كاتارينا.

ولم تشر المعلومات المتوافرة إلى قيمة المسروقات، إلا أن الجناة تمكنوا من الفرار.

وقال المسؤول في الشرطة المحلية، انسيلمو كروز، لتلفزيون “غلوبو”: “إن عملية السطو “كانت عنيفة جدا”.

وأوضح أن نحو 30 شخصا “هاجموا المصرف باستخدام أسلحة ثقيلة ومتفجرات، بهدف فتح الخزائن. ولم يسجّل سقوط أي قتلى، إلا أن شرطيا وحارسا أصيبا بجروح”.

وقطع اللصوص شوارع عدة في وسط المدينة واتخذوا عمالا كانوا يعيدون طلاء معبر للمشاة رهائن، وأجبروا أحدهم على نقل المسروقات إلى المركبات التي هرب فيها الجناة بعد ذلك، وفق ما ذكر موقع “جي 1” الإخباري.