رئيس مهرجان القاهرة السينمائي: تامر حسني هو عبد الحليم القرن الواحد والعشرين

متابعة بتجــــــــــــرد: وجه محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، الشكر للنجم المصري تامر حسني، مساء أمس الأربعاء، خلال كلمته بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42.

وقال حفظي في كلمته: “تامر من النجوم القليلين اللي قدروا يجمعوا بين النجاح في السينما والغناء، ودا بالأرقام مش رأي شخصي”، وأضاف: “مسيرته بتفكرني بمسيرة العندليب عبد الحليم حافظ”.

وقدّم تامر حسني خلال مشاركته الأولى في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، الأغنية الرسمية لحفل الإفتتاح بعنوان “الدنيا فيلم” وهي من كلمات الشاعرة منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع جان ماري رياشي.

وأبهر تامر حسني الحضور بالعرض الذي قدّمه على المسرح، وكان لافتًا أن نجم الجيل قدّم بعض الحركات الراقصة على المسرح على غرار العروض المسرحية التي يتم تقديمها في المحافل العالمية.