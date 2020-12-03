هدية إلى الإمارات.. سعودية ترسم أكبر "لوحة قهوة" في العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكنت الفنانة التشكيلية السعودية، عهود عبدالله المالكي، الأربعاء، من رسم أكبر لوحة بالقهوة في العالم في ساحة النورس بكورنيش جدة.

وأوضحت الفنانة، أن رسم اللوحة استغرق منها 45 يوما، ويبلغ حجمها 221 مترا مربعا، لذلك دخلت لوحتها موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية.



ورسمت في اللوحة صورة الملك الراحل عبد العزيز آل سعود، والمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات، لتؤكد على العلاقة الأخوية بين المملكة والإمارات، معلنا أنها أهدت هذه اللوحة إلى الإمارات بمناسبة يومها الوطني الـ 49، الذي يوافق 2 ديسمبر الجاري.

وقالت عهود عبدالله عن لوحتها : "عملت في هذه اللوحة انطلاقاً من مقولة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل الشهيرة (السعودي إماراتي والإماراتي سعودي)، والتي تجسد التقارب بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.





وأضافت "أحببت أن أهدي دولة الإمارات العزيزة عليّ، هذه اللوحة في يومها الوطني الـ49".

ودخلت عهود عبدالله المالكي في أكتوبر الماضي موسوعة جينيس للأرقام القياسية عن فئة أكبر لوحة مرسومة بالقهوة، لتصبح أول امرأة سعودية تحقّق لقبا فرديا في الموسوعة، وفقا للقائمين عليها.

وحسب بيان لموسوعة الأرقام القياسية، استخدمت المالكي نحو 4.5 كيلوجرام فقط من القهوة غير القابلة للاستهلاك، كما مزجت القهوة مع الماء للحصول على 4 أطياف مختلفة من اللون البني.

وتحمل اللوحة اسم "نسيج 1" وتتكون من 7 قطع قماشية قطنية متصلة ببعضها البعض.