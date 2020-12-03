“شمس اخرسي”.. تريند في السعودية وهجوم عليها بسبب النساء وهي تردّ

متابعة بتجـــــــــــرد: تعرضت الفنانة الكويتية شمس لموجة واسعة من الانتقادات في معرض الزيارة التي تقوم بها للمملكة العربية السعودية. وإثر هذا أطلق عدد من الناشطين على المواقع وسم (هاشتاغ) “شمس اخرسي” الذي أصبح تريند في سرعة قياسية.
واعترض هؤلاء على ما أعلنته في وقت سابق عن أنها ترغب في إقامة مسابقة للشيفات (الطاهيات) السعوديات. وأعربت من خلال هذا عن رغبتها في تقديم الدعم للفتيات في المملكة.
وذكرت أنها تريد أن تظهر للعالم أن الفتاة السعودية على عكس ما يعتقد البعض وأنها يمكنها أن تعمل في مجالات عدة كشيف أو ضابط أو طيار. وعلقت في مقطع فيديو: “البنت السعودية ما هي اتكالية مثل ما الإعلام الآخر يُظهر هذا الشيء”.
إلا أن هذا أدى إلى حدوث موجة غضب كما تساءل بعض ناشطي المواقع عن سبب زيارتها للسعودية وتذكر آخرون تصريحات تلفزيونية لها سخرت فيها من المجتمعات القبلية.
وردت على هذا في مقطع فيديو أظهرت فيه تأثرها معتبرة أنه تم إطلاق هذا “الهاشتاغ” من قيادة نسويات ممولات من جهات خارجية تسعى إلى تضليل وتشويه المملكة مستغلين المراهقات.
ويشار إلى انها نشرت على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة التقطت لها أثناء وجودها في الرياض وعلقت: “مساء الخير من رياض الخير” إلا أنها واجهت هجوماً من بعض المتابعين الذين نشروا تعليقات قاسياً مثل “القصيم أظلمت”.
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