غيَّرت اسمها.. إلين بيج: أنا متحوّلة جنسيًا

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت النجمة الكندية التي رُشحت سابقاً لجائزة “أوسكار”، إلين بيج، يوم الثلثاء أنها متحوّلة جنسياً عبر حساباتها في “تويتر” و”إنستغرام”.

وغرّدت بيج التي غيّرت اسمها ليصبح إيليوت: “مرحباً يا أصدقاء، أود أن أعلمكم بأنني متحوّل جنسياً، والضمائر التي تستخدم للحديث عني هي (هو) و(هم) واسمي هو إيليوت”.

وأضافت: “أشعر بأنني محظوظة لاستطاعتي أن أكتب ما أكتبه، ولأنني هنا، ولأنني وصلت إلى ما وصلت إليه في حياتي”.

وتابعت بيج التي تزوجت مصممة الرقص إيما بورتون عام 2018، بحسب موقع “إي نيوز” الأميركي: “أتعذّر عن التعبير عن روعة شعور حبّي لنفسي أخيراً لأعيش حياتي بشخصيتي الأصيلة”.

وأضافت: “إلى الزعماء السياسيين الذين يعملون على تجريم رعاية المتحولين الصحية وإنكار حقنا في الوجود وجميع أولئك الذين لديهم منصة ضخمة والذين يواصلون بث العداء تجاه المجتمع المتحوّل أقول: أيديكم ملطخة بالدماء”.

واستطردت: “أنتم تطلقون العنان لغضب حقير ومهين يهبط على أكتاف مجتمع المتحولين جنسياً، وهو مجتمع أفاد فيه 40 في المئة من البالغين عن محاولة الانتحار. لقد طفح الكيل. أنتم لا تُلغون، أنتم تؤذون الناس. انا واحد منهم ولن نصمت في وجه هجماتكم”.

وختمت: “أنا فخورة لأنني متحوّلة جنسياً. كلما تمسكت بنفسي الحقيقية، حلمت وكبر قلبي. إلى كل المتحولين جنسياً الذين يواجهون المضايقات والتهديد والإساءة والعنف يومياً: أنا أراكم، وأحبكم، وسأفعل كل ما في وسعي لتغيير هذا العالم نحو الأفضل”.

ويذكر أنّ بيج (33 عاماً) ممثلة ومنتجة كندية، وعرفت في أفلام أبرزها “جونو” (Juno) الذي رشحت عنه لجائزة أوسكار و”إكس مِن: ذا لاست ستاند” (X-Men: The Last Stand) و”إكس مِن: دايز أوف فيوتشر باست” (X-Men: Days of Future Past)و”إنسبشن” (Inception)، والمسلسل الذي يبثّ عبلر “نتفليكس” “أكاديمية المظلة” (The Umbrella Academy). كما خاضت بيج مجال الإخراج للمرة الأولى العام الماضي، عبر الوثائقي “ذير إز سومثينغ إن ذا ووتر” (There’s Something in the Water).