محمد عبده يغني لأمير الكويت

متابعة بتجـــــــــرد: انتهى الفنان محمد عبده من أعمال الميكساج الخاصة بأغنيته الجديدة “كفو” المقرر إصدارها خلال أيام، من إنتاج تلفزيون الكويت.

ويغني محمد عبده أغنية “كفو” إهداء إلى أمير الكويت، وولي العهد، وإلى الشعب الكويتي، وهي من سلسلة من الأغاني الوطنية التي اتفق تلفزيون الكويت على إنتاجها بالتعاون مع مجموعة من المطربين والشعراء والملحنين العرب والكويتيين.

وأغنية “كفو” من كلمات خلف الخطيمي، وألحان عبدالرب إدريس، وتوزيع حمد الخضر، وإشراف طلال الهيفي.

وكان محمد عبده قد شارك في الأوبريت الوطني السعودي “سلام من السعودية”، مع الفنانين؛ طلال سلامة، راشد الماجد، جابر الكاسر، خالد عبدالرحمن، عباد، الجوهر، رابح صقر، راشد الفارس، عبدالمجيد عبدالله، عايض يوسف، داليا مبارك، وماجد المهندس.

وأوبريت “سلام من السعودية” من كلمات عبدالله أبو راس، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس، وغرافيك ومونتاج محمود الحسن، مكساج وماستر جاسم محمد، وحقّق نحو 5.5 مليون مشاهدة عبر “يوتيوب”.