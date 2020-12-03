نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 2 ساعتين مضت التعليقات على “الدنيا فيلم”.. تامر حسني يُبهر الحضور في مهرجان القاهرة السينمائي مغلقة

متابعة بتجـــــــــرد: حضر النجم المصري تامر حسني حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدّولي في دورته الـ42 والذي أقيم بدار الأوبرا المصرية.

وقدّم تامر حسني خلال مشاركته الأولى في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، الأغنية الرسمية لحفل الإفتتاح بعنوان “الدنيا فيلم” وهي من كلمات الشاعرة منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع جان ماري رياشي.

تامر حسني أبهر الحضور بالعرض الذي قدّمه على المسرح، فتم فصل الإضاءة عن المكان بشكل مباغت، قبل أن يطلب نجم الجيل من الحضور تشغيل إضاءة هواتفهم المحمولة. وكان لافتًا أن تامر قدّم بعض الحركات الراقصة على المسرح على غرار العروض المسرحية التي يتم تقديمها في المحافل العالمية.

ولاقت أغنية “الدنيا فيلم” تفاعلًا كبيرًا من الحضور، فظهر كل من أحمد السقا وأحمد حلمي ومنة شلبي وهم يرقصون على أنغامها مع تامر حسني.

بعد الحفل مباشرةً، طرح تامر حسني أغنية “الدنيا فيلم” عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”، فحققت انتشارًا سريعًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي واقتحمت قائمة الفيديوهات الأكثر تداولًا بمصر والوطن العربي.

وشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدّولي 2020 تواجد عدد كبير من النجوم ونذكر منهم أحمد السقا، ويسرا، وإلهام شاهين، وريا أبي راشد، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، ومي سليم، وميس حمدان، ولبلبة، ودينا، وإسلام ابراهيم، وآسر ياسين، وهاني عادل، وهبة مجدي، وأحمد فهمي، وهنا الزاهد، وأحمد الفيشاوي، وشريف منير، وشريف رمزي، وبشرى وغيرهم.