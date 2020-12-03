شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى خطاب تنضم لأبطال مسلسل "كل ما نفترق" مع ريهام حجاج رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة سلوى خطاب، لفريق عمل مسلسل "كل ما نفترق" بطولة الفنانة ريهام حجاج، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف ورشة محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل، حيث تبرم الشركة المنتجة حاليًا باقي التعاقدات، خاصة أن مخرج العمل وضع قائمة بالممثلين للتعاقد معهم .

وفى السياق ذاته، انتهت ورشة الكتابة من كتابة الحلقات الأولى من المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار من التشويق والغموض، حيث أن الشركة ترغب فى تصوير المسلسل خلال الأيام المقبلة، خاصة أن شهر رمضان يهل مبكرًا فى بداية شهر أبريل المقبل .

المسلسل من تأليف أحمد وائل ومعه ياسر عبد المجيد ، ومعادلة درامية محمد أمين راضى، وإخراج كريم العدل وآخر أعمال النجمة ريهام حجاج هو مسلسلها "لما كنا صغيرين" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي، بينما كانت آخر أعمال طارق الجناينى الرمضانية هو مسلسل "أبو عمر المصري" بطولة النجم أحمد عز والذي حقق نجاحًا كبيرًا أيضًا، وخارج الموسم الرمضانى، يعرض له مسلسل "حكايات بنات" عبر قنواتon.