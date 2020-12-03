شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور وسوسن بدر عن تكريم منى زكى: تستحقى آلاف التكريمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمة ريهام عبد الغفور صديقتها النجمة منى زكى بعد تكريمها فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ42، حيث تم منحها جائزة فاتن حمامة، ونشرت ريهام صورة لها معها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" وعلقت قائلة، "فرحانة جداً بتكريم زميلتي وصاحبتي وحبيبتي مني زكي اللي كانت سبب رئيسي إني أحب التمثيل.. بحبك يا مني".



ريهام عبد الغفور

فيما عبرت النجمة سوسن بدر عن سعادتها بتكريم منى زكى، ونشرت فيديو من كلمة مني زكي خلال تكريمها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" وعلق قائلة، "منى زكى الموهوبة والإنسانة المحترمة ألف مبروك وتستحقى آلاف التكريمات".

وحرصت النجمة منى زكى على توجيه الشكر للقائمين على مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42 الذي يقام اليوم في دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من النجوم والمشاهير، وقالت منى زكي بعد تكريمها في المهرجان بجائزة فاتن حمامة: "شرف كبير أوى أوى إنى اتكرم النهاردة في أهم مهرجان في بلدي، النهاردة واقفة على المسرح وبشكركم أوي".

وأضافت زكي: "تكريمي باسم سيدة الشاشة العربية ده حاجة كبيرة بالنسبالي، تشرفت إنى كلمتها قبل كدة في التليفون وعمري ماسمعت صوت بالرقي ده، والحلاوة دي، وكمان تكريمي في الدروة الي فيها وحيد حامد، دا شرف مش عادى".

واختتمت منى أنها ممتنة أنها تعمل ممثلة وأن شغلانتها في مجال الفن، وسعيدة أنها عاشت حياة ناس كثيرة من خلال التمثيل.