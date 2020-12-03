شكرا لقرائتكم اعتراف بالحب.. تطور علاقة حلا شيحة ومعز مسعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شائعات عدة جمعت الثنائي حلا شيحة ومعز مسعود طيلة الأشهر الماضية، وتحدثت عن وجود علاقة عاطفية تقترب من الزواج تجمعهما، وهو ما تجاهلاه واختارا عدم الرد عليه.

إلا أن تطورا كبيرا وقع في علاقة الفنانة المصرية بالداعية معز مسعود، بعدما حدث تفاعل مباشر بينهما عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

حيث نشر معز مسعود مقطعا من أغنية جديدة بعنوان "مقاتل"، وعلق عليها بكونه سجل مؤخرا هذا المقطع من الأغنية التي كتبها في عام 2007 باستخدام الجيتار الخاص به.

وأكد أن هذه الأغنية يهديها لحلا شيحة، معتبرا أن رحلتهما باتت واحدة، وأنهما الآن بعيدان عن الجميع، قبل أن تقوم حلا شيحة بإعادة نشر الأغنية عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام".

وعلقت عليها لتؤكد أنها شعرت بكل كلمة في الأغنية، واعترفت أن رحلتهما واحدة بالفعل، وهي فخورة بكونه أهداها الأغنية، كما اعتبرت أن معز مازال لديه الكثير كي يقدمه، وهي لا تطيق الانتظار من أجل رؤية كل ما يقدمه ومشاركته معه.

ذلك الأمر الذي تسبب في جدل واسع بين متابعي الثنائي، في ظل ما كان يتردد حولهما من قبل، كما تطرق البعض إلى حياة معز مسعود الشخصية، وأنه كان متزوجا من شيري عادل قبل أن ينفصلا.

وذهب البعض للهجوم على الثنائي وبالتحديد معز مسعود بسبب تصرفاته في السنوات الأخيرة، فيما نصحهما البعض أن يتجاهلا شبكات التواصل الاجتماعي ويمضيا قدما في طريقهما.