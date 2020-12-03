شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح نرمين الفقى للمشاركة فى بطولة مسلسل "النمر" مع محمد إمام رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشحت المخرجة شيرين عادل، الفنانة نرمين الفقي، للانضمام لأبطال مسلسل "النمر" بطولة النجم محمد إمام، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث تقرأ حاليًا نرمين سيناريو العمل، وحال موافقتها ستكون أول المتعاقدين على العمل، الذى يكتبه محمد صلاح العزب .

وعلى قدم وساق تسابق المخرج شيرين عادل الزمن للانتهاء من تصوير مسلسلها "فى يوم وليلة" للنجم أحمد رزق، حتى تتفرغ لمسلسل "النمر" لمحمد إمام، والذى يعد التعاون الثالث ببينهما، بعدما قدما سويًا مسلسلات "دلع بنات"، وهوجان".

نرمين الفقى، أوشكت على الانتهاء من تصوير مشاهدها فى مسلسل "لؤلؤ" بطولة النجمة مى عمر، المقرر عرضه الشهر الجارى، على إحدى قنوات المتحدة، ويشارك فى بطولته كل من أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، المسلسل من قصة مى عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، اخراج محمد عبد السلام، وانتاج سينرجى.