يسري نصرالله محتفلاً بمئوية"فيلليني": "الجميع يريد أن يكون جزءا منه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص المخرج يسري نصر الله، على الإحتفال بمئوية ميلاد المخرج الإيطالي الراحل فيديريكو فيلليني، أحد أبرز المخرجين في تاريخ السينما، خلال حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42.

وقال نصر الله، خلال حضوره إفتتاح المهرجان، إنه فى عام 1968 كان عمره أقل من 16 سنة، وشاهد فيلم للمخرج فيديريكو فيلليني واستمتع به جدًا.

وتابع، أن فيلليني مخيف لأي سينمائي لأن الجميع يريد أن يكون جزءا منه، ولكن نخاف من الوقوع في فخ التقليد لكن الحقيقة أنه لا يُقلد، مضيفًا، أن فيلليني ملأ حياتنا بأحلى أحلام وأحلى كوابيس.

وعرضت إدارة المهرجان، بعد انتهاء حديث المخرج يسري نصرالله، فيلمًا قصيرًا عن "فيلليني" إحتفالاً بمئويته.

وأُفتتحت الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، يلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصًا على تقديم دورة ناجحة فنيًا، وآمنة صحيًا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الإفتتاح، الذي يُقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، إلتزامًا بقرار مجلس الوزراء.

واختار المهرجان للإفتتاح، الفيلم البريطاني الفرنسي "الأب ــ The Father" إخراج فلوريان زيلر، في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتوني هوبكنز الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.

ويكرم المهرجان، في حفل الافتتاح، جائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.