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تفاصيل الصلح بين تامر حسني وأحمد السقا في القاهرة السينمائي
الخميس 3 ديسمبر 2020
حرص الفنان أشرف عبدالباقي على أن يصلح بين الفنانين أحمد السقا وتامر حسنى في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42.
وطالب أشرف عبدالباقى من تامر حسني الصعود إلى خشبة المسرح ليقدم فقرته الغنائية، وبذكاء شديد ألقى "عبدالباقي" كلمة حول جائحة كورونا وتأثيرها على السينما، وتخيل أشرف عبد الباقى كل فنان وما قد يفعله في ظل توقف العمل بسبب كورونا.
وسأل أشرف خلال كلمته تامر حسنى: "عملت إيه في فترة ورونا؟" ليرد تامر سريعا: "كنت بتخانق مع السقا على مواقع التواصل"، في إشارة منه إلى الأزمة التي نشبت بينهما بسبب ملصق فيلم "الفلوس".
وبسرعة وبلغة كلها جد، طلب أشرف من السقا وتامر الصلح، وبالفعل قرر تامر التوجه إلى السقا عقب انتهاء فقرته الغنائية، وعانق أحمد السقا لينتهي الخلاف بينهما.
كان أحمد السقا كشف عن غضبه من تامر حسني في برنامج "السيرة" مع وفاء الكيلاني، وقال إنه وافق على الظهور كضيف شرف في فيلم "الفلوس" بناء على رغبة تامر، وفوجىء بالشركة المنتجة تضع صورته على ملصق الفيلم، وهو الأمر الذي أغضبه وأثر على عمله.
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