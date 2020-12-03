تراند اليوم : بلال فضل عن تكريم وحيد حامد في مهرجان القاهرة السينمائي: اوعوا تنسوا الشيء ده

وكتب بلال فضل في سلسلة تدوينات على حسابه في تويتر : " تكريم الأستاذ الكبير وحيد حامد خطوة رائعة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وشرف كبير لأي فعالية سينمائية إن اسمها يرتبط بوحيد حامد.
وأضاف لكن أظن إنك لو تفرجت على المقطع اللي عرض جزء من إبداعات الأستاذ وحيد هتواجهك حقيقة أوضح من كل الزيطة والزمبليطة والفساتين والكهارب، وهي إن أهم أفلام تفتخر بيها السينما المصرية يستحيل تتعمل اليومين دول في نفس البلد اللي عامل المهرجان اللي كرّم الأستاذ وحيد.
وأكد فضل لو أن سيناريست شاب قدِّم السيناريوهات دي للرقابة هيتقال عليه طابور خامس ومناوئ للنظام وراغب في إسقاط الدولة، وده سبب أهم للاحتفال بالأستاذ وحيد حامد وبفنه الجميل.
ووده رسالة ساخرة لمتابعيه: لكن هو صحيح فن جميل وحلو ومشرّف وهنكرّمه، بس اوعوا تعملوا زيه أحسن تتحبسوا، خليكو في الحدود الأمنة ووطّوا السقف أكتر عشان تاكلوا عيش أكتر.
يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي انطلق أمس الأربعاء في دورته الثانية والأربعين وسط إجراءات احترازية تحسبا لانتشار فيروس كورونا المستجد في موجته الثانية.