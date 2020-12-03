شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد: متشوقة لمشاهدة حظر تجول للفنانة إلهام شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة جومانا على حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في نسخته رقم42، وظهرت بإطلالة مميزة بفستان أحمر، وكشفت عن مصممى إطلالتها الراقية، ورأيها بعام 2020، وأكثر الأفلام التي ستحرص على مشاهدتها خلال الفعاليات.





وقالت جومانا مراد، في حوار ضاحك لها أثناء تواجدها على السجادة الحمراء: «لقد كان عام 2020 كارثيًا، لكنني أدعوا الله أن تكون الأيام المقبلة أفضل على البشرية أجمع، ويكون عام 2021 حاملاً الخير الكثير لأمتنا العربية».





وكشفت أيضًا جومانا مراد، عن أكثر الأفلام التي ستحرص على مشاهدتها خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشيرة إلى أن فيلم «حظر تجول»، للنجمة إلهام شاهين، سيكون على رأس قائمة الأعمال المفضلة لديها، كما أنها ترغب بمشاهدة كل الأفلام الجيدة خلال هذه النسخة.





يذكر أن جومانا مراد، تعيش مؤخرًا حالة مميزة من الانتعاش الفني على كافة الأصعدة، حيث عرض لها مؤخرًا الجزء الثالث من مسلسل «مدرسة الحب»، كما أنها تألقت بموسم رمضان الماضي من خلال مسلسل «خيانة عهد».. وتنتظر حاليًا عرض أحدث أفلامها «يوم 13»، وهو أول فيلم رعب عربي يتم تصويره بتقنية الـ3d.