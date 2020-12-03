شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت نور الدين عن مهرجان القاهرة السينمائى: رسالة فنية لتنشيط السياحة..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت اليوتيوبر بسنت نور الدين، على السجادة الحمراء في الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي، المقامة حاليًا في دار الأوبرا المصرية.

وشاركت بسنت نور الدين، جمهورها عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" صورا خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، مشيرة إلى أنها لأول مرة تكون ضيفة بالمهرجان في دورته الـ42.



بسنت نور الدين عبر فيسبوك

وكتبت بسنت نور الدين عبر فيسبوك :"أنا وقفت على الريد كاربت.. أول مرة أكون ضيفة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ42 .. حدث سعيدة جدا بمشاركتي فيه لأول مرة كواجهة للسياحة وفي مكان ثقافي وسياحي عريق في دار الأوبرا المصرية".

وأضافت :"التنظيم كان جميل والأجواء مبهجة جدا.. ورسالة فنية بتساعد على تنشيط السياحة بوجود مشاركات اجنبية و عربية بأعمال محترمة.. فرصة لتنشيط السياحة ولتبادل كبير للثقافات في بلدنا العظيم مصر.. شكرا رئيس المهرجان محمد حفظي وشكرا د.إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة".



إطلالة بسنت نور الدين

وتوافد الفنانين على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 41، مساء الأربعاء، منهم، الفنانة دينا، الفنانة مادلين طبر، الإعلامية ريا أبي راشد، الفنانة الشابة جوري بكر، المخرج مجدي الهواري، المخرجة ماريان خوري، الاعلامية بوسي شلبي، المخرجة ساندرا نشأت.



اليوتيوبر بسنت نور الدين

وظهرت عدد من الفنانين بإطلالات أنيقة وجذابة على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى الدورة 42، منهم أمينة خليل، نسرين طافش، إيناس النجار وشقيقتها سوار النجار، طارق الإبيارى، بسمة، تارا عماد، هدى المفتى، محمود حميدة، منة شلبى، بشرى، فراس سعيد، أروى جودة، سلوى محمد علي.



بسنت نور الدين

ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان من اليوم الأربعاء إلى 10 ديسمبر المقبل، والفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى فى السينما لمخرجه الكاتب الروائى والمسرحى الفرنسى فلوريان زيلر، والذى تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذى كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".