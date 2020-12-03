شكرا لقرائتكم خبر عن السقا وحلمى يشاركان تامر حسنى الغناء فى مهرجان القاهرة السينمائى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجمان أحمد حلمي، وأحمد السقا، النجم تامر حسني، في تقديم أغنيته أمس، على مسرح مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ 42، التي حضرها عدد كبير من النجوم والمشاهير، حيث ظهر حسني وهو يتوسط الثنائي، ويقدم اغنيته "الدنيا أصلا زي فيلم".

وتراقص حلمي والسقا بجوار تامر حسني، في تقديمه لأغنية المهرجان، والتي جاءت كلماتها كآلاتى "أكشن رومانسي دراما كوميدى، وكل واحد عنده حلم، هيجى عليه اليوم ويمضى"، وسط إجراءات احترازية من حلمى الذى ارتدى كمامة طبية.

ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان من اليوم الأربعاء إلى 10 ديسمبر المقبل.

الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".