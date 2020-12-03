شاهد.. نجوم الفن على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصوير- محمود عبدالناصر

حرص عدد من النجوم على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ42.

ونستعرض في الصور أبرز الحضور من النجوم:

وبدأ حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، يلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.

وشهد حفل الافتتاح، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها الذي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة

ومن أبرز حضور الحفل، يسرا، أحمد حلمي، منى زكي، أحمد حلمي، أحمد السقا، شريف منير، تامر حسني، ليلى علوي، إلهام شاهين، أمينة خليل، هبة مجدي، ياسمين صبري

أيضا آسر ياسين، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، شيرين رضا، أشرف عبدالباقي، هنا الزاهد، أحمد فهمي

واختار المهرجان للافتتاح الفيلم البريطاني الفرنسي "الأب ــ The Father" إخراج فلوريان زيلر، في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير أنتوني هوبكنز الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.