تراند اليوم : الظهور الأول لابنة أحمد حلمي ومنى زكي بمهرجان القاهرة.. إتفرج

جذبت “لي لي” ابنة الفنان المصري أحمد حلمي والنجمة منى زكي عدسات المصورين، في حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ويعد هذا هو الظهور الأول لـ”لي لي” التي حرصت على مشاركة والدتها الفنانة منى زكي لحظة تكريمها بجائزة فاتن حمامة خلال فعاليات المهرجان.

وقالت منى زكي عن حضور ابنتها الكبرى حفل الافتتاح في مقابلة تليفزيونية: “أنا سعيدة بوجودها معايا النهاردة، وأتمنى أنها تحقق كل أحلامها، وعمري ما فكرت اتدخل في اختيارات لي لي”.

وتابعت منى زكي: “أتمنى أنها تنجح في حياتها وتحقق أحلامها، وتعمل كل الحاجات اللي بتحبها، لكن لن أتدخل في اختياراتها، عليها أن تختار المجال الذى تحبه وتشعر بالسعادة بالعمل فيه”.

وعن تكريمها قالت منى زكي: “بصراحة شديدة التكريم من مهرجان القاهرة السينمائي شرف كبير، خاصة أنها جائزة فاتن حمامة، وزاد من رصيد سعادتي أن التكريم يأتي في نفس ليلة تكريم وحيد حامد، هذا الكاتب الكبير الذى عملت معه وأفلامه أثرت في أجيال كثيرة”.

ويكرم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42 النجمة منى زكي بمنحها جائزة فاتن حمامة للتميز، فيما يمنح الكاتب وحيد حامد جائزة الهرم الذهبي.



