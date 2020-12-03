تراند اليوم : منة شلبي تسلم منى زكي جائزة “فاتن حمامة للتميز”.. شاهد

سلمت النجمة منة شلبي جائزة فاتن حمامة للفنانة منى زكي، في حفل افتتاح فعاليات الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

أقيم الحفل مساء الأربعاء بدار الأوبرا المصرية، وعبرت منى زكي عن سعادتها بكلمة قصيرة قالت خلالها: “سعيدة بالتكريم، وتمنيت الوقوف على هذا المسرح في البدايات، وعندما كنت أشارك في عروض فنية بمسرح الهناجر”.

وتابعت منى زكي: “تأثرت كثيرا بكلمة الفنان الكبير عادل إمام في فيلم “اللعب مع الكبار”، الذي كان يقول في نهاية الفيلم “انا هاحلم”، وأنا باقول إني لسه قادرة أحلم وعلى كل شخص لديه هدف أن يحلم ويجتهد حتى تتحول أهدافه إلى واقع ملموس”.

شهد حفل الافتتاح تكريم السيناريست الكبير وحيد حامد بمنحه جائزة الهرم الذهبي ،والذى ألقى كلمة مؤثرة أبكت الحضور.

وكانت فعاليات مهرجان الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي انطلقت مساء الأربعاء، يعرض المهرجان هذا العام 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



