فن ومشاهير

تراند اليوم : طليقة معز مسعود تجذب الأنظار بـ”مهرجان القاهرة السينمائي”.. شاهد

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بوسي فوزي 0 تبليغ

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حضرت المرشدة السياحية بسنت نور الدين، طليقة المنتج معز مسعود، حفل افتتاح الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي.

وظهرت بسنت بإطلالة بسيطة بعيدة عن فساتين السهرة، وأطلت على السجادة الحمراء لتجذب الأنظار وعدسات المصورين بحضورها لمهرجان فني.

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وقالت بسنت في تصريحات لصحف محلية مصرية، إنها أول مرة تحضر فيها مهرجانا فنيا، وتشعر بالحماسة، وأكدت أن مثل هذه المهرجانات التي تضم كوكبة كبيرة من النجوم تساهم في الترويج السياحي.

وانطلق مساء الأربعاء حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 بدار الأوبرا المصرية.

وشهد الحفل تكريم الكاتب المصري الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي التقديرية، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون.

كما شهد حفل الافتتاح تكريم الفنانة منى زكي بمنحها جائزة فاتن حمامة للتميز.

وشهد حفل الافتتاح انتهاء الخلاف بين تامر حسني وأحمد السقا، بعد تدخل النجم أشرف عبد الباقي.

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