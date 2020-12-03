تراند اليوم : اتفرج.. حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

اقيم مساء اليوم الأربعاء حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، المقام وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل إدارة المهرجان ووزارة الصحة المصرية لمنع تفشي فيروس كورونا.

والتزم المهرجان بتطبيق الكثير من الإجراءات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصًا على تقديم دورة ناجحة فنيًا، وآمنة صحيًا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا.

وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجانًا لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزامًا بقرار مجلس الوزراء.



