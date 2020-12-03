تراند اليوم : إن غاب اسمي كفاية جمالي – شاهد نرمين الفقي بإطلالة غير متوقعة

حضرت الفنانة نرمين الفقي بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ ٤٢.

وكشفت نرمين الفقي خلال لقائها علي قناة «dmc» عن سر جمالها، قائلة: «قلبي فلة عشان كدة أنا حلوة».

ونصحت كل سيدة بممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي.

وانطلق مساء اليوم الأربعاء حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 بدار الأوبرا المصرية.

وظهرت نرمين الفقي في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة متميزة حيث ارتدت فستان أنيق يبرز جمالها

و اعتمدت الفقي في الماكياج على الألوان التي تناسب إطلالتها.

ويكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.