دياب بصحبة زوجته وحنان ترك وسط الطبيعة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ياسمين الشرقاوي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: حنان ترك

نشرت الفنانة المعتزلة حنان ترك صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بجوار البحر وسط الطبيعة. أروى جودة

شاركت الفنانة أروى جودة جمهورها متابعيها صورة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بفستان مكون من قطعتين. عائشة بن حمد

الفنانة عائشة بن حمد شاركت جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، ظهرت خلالها مرتدية "سالوبيت جينز". سلمى أبو ضيف

الفنانة سلمى أبو ضيف نشرت صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلال وهي في المطبخ. سارة سلامة

ونشرت الفنانة سارة سلامة صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، على طريقة السيلفي. مي سليم

وشاركت الفنانة مي سليم جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، صورة لها رفقة شقيقاتها ميس ودانا حمدان، وظهروا هم يرتدون فساتين سورايه. محمد إمام

الفنان محمد إمام شارك جمهوره صورة له عبر حسابه بـ"إنستجرام"، ظهر خلالها وهو يرتدي ملابس رياضية، وبدا على وجهه الإجهاد. محمد دياب

وشارك الفنان محمد دياب جمهوره ومتابعيه عبر "إنستجرام"، صورة له رفقة زوجته وظهرت وهي تقبله كريم عبدالعزيز

ظهر الفنان كريم عبد العزيز عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وهو يتصفح هاتفه المحمول، وعلق على الصورة: "لما تتصور وانت مش واخد بالك". شيكو

وشارك الفنان شيكو جمهوره ومتابعيه صورة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها مداعبًا جمهوره: "أمور أوي".

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