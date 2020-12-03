وحيد حامد: "حبيت أيامي عشان اشتغلت مع الكبار وشريف عرفة كان سندي"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص المخرج الكبير شريف عرفة، على تسليم المؤلف والسيناريست الكبير وحيد حامد جائزة الهرم الذهبي التقديرية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ 42.

وقال السيناريست وحيد حامد، خلال كلمته: "بشكر كل اللي اتعلمت منهم، وعلمني، وكان من الصعب إني أقف في المكان ده، لولا حبكم ودعمكم وحبكم لي وللسينما، بشكر كل الفرسان اللي وقفوا جنبي في مشواري الطويل في مجال التمثيل والنقد".

وتابع: "وتحية للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، كان أول واحد يصطحبني إلى مهرجان كان، وكان صاحب فضل كبير جدًا عليا، وأيضًا المخرج الإذاعي مصطفى أبو حطب اللي علمني كلمة حوار نظيف، والراحل المنتج والمؤلف سمير خفاجة صاحب فضل أيضًا".

واستكمل: "أنا حبيت أيامي عشان إشتغلت مع الكبار، وعشت في زمن فيه أمينة رزق ومحمود مرسي وغيرهم، ومخرجين كبار أفادوني وإتعلمت منهم زي عاطف الطيب وسمير سيف، ومن السيدات يسرا ومنة ومنى ونبيلة ونادية، والحمد لله عشت أيام متعددة".

وأضاف: "بشكر صديقي اللي شاركني معظم أفلامي وكان سند بالنسبة لي المخرج الكبير شريف عرفة، بحبكم، وبشكر الإبن والأخ محمد حفظي الذي تفضل بتكريمي هذا العام، وأتمنى للكل التوفيق والنجاح والتألق، وتفضل مصر منورة بالفن والسينما الجميلة".

وأُفتتحت الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، يلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصًا على تقديم دورة ناجحة فنيًا، وآمنة صحيًا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الإفتتاح، الذي يُقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، إلتزامًا بقرار مجلس الوزراء.

واختار المهرجان للإفتتاح، الفيلم البريطاني الفرنسي "الأب ــ The Father" إخراج فلوريان زيلر، في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتوني هوبكنز الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.

ويكرم المهرجان، في حفل الافتتاح، جائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.