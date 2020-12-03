موقف غريب لـ آسر ياسين في القاهرة السينمائي.. ونشطاء: مش مناسب خالص اللي عمله (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - فاجئ الفنان آسر ياسين حضور مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ42 المقامة حاليًا بدار الأوبرا المصرية، ودخل على السجادة الحمراء بموتوسيكل.

وخلال سيره على "ريد كاربت"، المهرجان ذهب آسر بطريقة مسرعة إلى المصورين والصحفيين المتواجدين لتغطية الحفل وكاد أن يلقي عليهم الـ"خوذة" التي كان يمسكها بيده، على سبيل الدعابة كما ظهر في الفيديو.

ونشرت الفيديو الذي يرصد ذلك المذيعة إنجي علي عبر "إنستجرام"، وأثار استياء مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "هو بيصغر ليه؟"، "مش مناسب خالص اللي هو عمله ده".

وبدأ منذ قليل حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، يلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.

ويشهد حفل الافتتاح، الذي تنقله على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها الذي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

وخلال الحفل أيضا الذي يشهد ظهورا خاصا للفنان أشرف عبد الباقي، وأغنية جديدة للمطرب تامر حسني، سيتم التعريف بلجان تحكيم مسابقات وجوائز الدورة 42، وفي مقدمتها المسابقة الدولية التي يترأسها المخرج الروسي ألكسندر سوكوروف.

واختار المهرجان للافتتاح الفيلم البريطاني الفرنسي "الأب ــ The Father" إخراج فلوريان زيلر، في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير أنتوني هوبكنز الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.