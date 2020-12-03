أحمد الفيشاوي وقبلة لزوجته.. عادة على السجادة

الخميس 3 ديسمبر 2020

كالعادة، جذب الفنان المصري أحمد الفيشاوي عدسات المصورين له خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الأربعاء.



وحرص الفيشاوي على تقبيل زوجته، أثناء وقوفهما على السجادة الحمراء، كما يفعل خلال حفل افتتاح كل مهرجان، وطبع قبلة على خد زوجته نادية كامل، وأخرى على يدها.

واعتاد الفيشاوي على تقبيل زوجته في المهرجانات الفنية، الأمر الذى دفع الكثير لانتقاد تصرفاته.

وبدأت فعاليات الدورة 42 من عمر مهرجان القاهرة السينمائي، الأربعاء، وأقيم الحفل في الهواء الطلق بساحة دار الأوبرا المصرية، وشهد حضورا كبيرا من نجوم الفن العرب، مثل أحمد السقا، يسرا، منى زكي، هاني رمزي، إلهام شاهين ‘ أمينة خليل، منة شلبي، ليلى علوي، نسرين طافش، صابرين، وميساء مغربي.

وخلال الحفل تم تكريم النجمة منى زكي بمنحها جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تسلم الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد جائزة الهرم الذهبي.