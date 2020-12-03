وحيد حامد يبكي حضور مهرجان القاهرة السينمائي بكلمات مؤثرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منح مهرجان القاهرة السينمائي السيناريست وحيد حامد، جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة.

وبدأ الكاتب الكبير وحيد حامد مشواره مع السينما والتلفزيون منذ أكثر من 5 عقود، قدم خلالها للجمهور المصري والعربي، أكثر من 40 فيلمًا، وحوالي 30 مسلسلًا تلفزيونيًا وإذاعيًا.

وسلم المخرج شريف عرفه السيناريست وحيد حامد الجائزة، وظهر التأثر واضحًا على الحضور أثناء إلقاء السيناريست وحيد حامد كلمته، وخاصة على لبلبة وإلهام شاهين ويسرا وأمينة خليل وعلا رشدي، حيث امتلأت أعينهم بالدموع تأثرا بالكلمات.

وتحدث وحيد حامد في افتتاح الدورة 42 بصوت ضعيف قائلأ: "حبيت أيامي، ومدين لكثيرين وقفوا بجانبي، وساعدوني كي أصل للناس، أشكر الراحل يوسف شريف رزق الله، لأنه أصطحبني معه لمهرجان كان لأول مرة في حياتي، وتعلمت منه الكثير".

وتابع وحيد حامد: "أشكر المخرج الإذاعي مصطفى أبوحطب الذي علمني لغة الحوار، وشكرا للمسرحي الكبير سمير خفاجي".

وواصل حامد حديثه: "اشتغلت مع فنانين محترمين منهم، محمود مرسي وأمينة رزق وصلاح منصور ويسرا ومنى زكي ومنة شلبي، تعاملت مع أجيال مختلفة، راضي عن مشواري، وسعيد بالتكريم من القاهرة السينمائي".

وانطلقت، مساء الأربعاء، الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يعرض هذا العام 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.