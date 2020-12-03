القبض على "بوكاهانتس" الحقيقية في مشاجرة عائلية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اجتازت الممثلة الأمريكية إيرين بيدارد 3 أيام من أسوأ أيام حياتها مؤخرًا، بعد أن تم اعتقالها مرتين خلال هذه الفترة القصيرة.

واشتهرت "بيدارد" بالأداء الصوتي لشخصية بوكاهانتس من أفلام ديزني، حتى بات اسمها الإعلامي "بوكاهانتس".

وفقًا لموقع "تي إم زي" الأمريكي، ألقي القبض على الممثلة للمرة الأولى في منزل زوجها السابق في مدينة بيفركريك، حينما استجابت الشرطة لمكالمة نجدة من حالة عنف منزلي، وهناك وجدت الشرطة "بيدارد" تحمل حزامًا تهدد به الزوج.





وفقًا لتقرير الشرطة، ظهر أن الممثلة تعاطت كحوليات، وبدت غائبة عن الوعي، وعندما حاول ابنها ذو الـ 17 عامًا تهدئتها قامت بركله، وواصلت ركل زوجها وابنها والصراخ عليهم حتى وصول الشرطة للمنزل، على حد أقوال الزوج.

وذكر الموقع، أن الابن رفض اتهام الأم مما أدى إلى إخلاء سبيلها، قبل أن تلقي الشرطة القبض عليها مرة ثانية بعد هذه الحادثة بأيام، بسبب تحرشها بإحدى عاملات الفندق الذي تقيم فيه في بيفركريك.

وذكت العاملة أن الممثلة ضايقتها، مما اضطر الشرطة للتدخل لتجد الممثلة في حالة فقدان وعي مجددًا، ومن جديد أفرج عنها بعد وقت قصير.

وحاول الموقع التواصل مع الممثلة، إلا أنها رفضت التعليق.



