"المنقوش" يهزم "السادة" في القاهرة السينمائي.. وأمينة خليل "غير موفقة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيطرت التصميمات الجريئة، على فساتين نجمات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، فى دورته الـ42، بالقاهرة.

وعلى غير العادة، ارتدت الكثير من النجمات فساتين منقوشة، سواء بالورود، أو بتطريزات مختلفة، وابعتدن عن الفساتين السادة.



وعن رأيه في تلك الظاهرة، قال مصمم الأزياء المصري أحمد حافظ، لـ ”الخليج 365” إن الفساتين "السادة" أفضل عادة من الفساتين المطرزة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، مؤكدا أن الفساتين المطرزة ليست موضة عام 2020.

وعلق أحمد حافظ على فستان الفنانة لبلبة وقال إنها كانت غير موفقة في اختيار الفستان وتصميمه.





وأكد أن فستان أمينة خليل كان غير ملائم لها ولونه غير موفق.





وقال إن تصميم فستان الفنانة رانيا منصور كان مناسب لها واختيارها موفق تماما.





وعن وفستان الإعلامية جورى بكر، قال إنه يتبع موضة السنة الماضية وليس هذا العام.